Сайта Производителя - Подъемные Системы

Задача создания одно-страничного сайта — посадочная страница для рекламной компании Яндекс Директ.

Основное содержимое, это каталог в pop-up формах, очень удобен для рекламы. Создание видеоролика для сайта.

Выполненные работы:

Создание сайта для бизнеса

Сайт представляет собой landing page с каталогом производимого оборудования и формой технического задания на изготовление подъемных столов. После заполнения ТЗ сразу отправляется на расчет в коммерческий отдел. Так же был сделан видеоролик. Форма обратного звонка. Написание и размещение уникальных технических описаний, обработка графических элементов и фотографий.