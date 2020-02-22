Сайт Инжиниринговой Компании - Строй Инновации

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Задача создания сайта — основные страницы: О компании, Услуги, Цены и Контакты.
Основной раздел, это каталог услуг по теплоснабжению и водоснабжению предприятий и населения.
Регион работы г. Тверь и область.
Выполненные работы:
Создание сайта - каталог услуг
разработка структуры сайта, написание и размещение уникального контента,
подбор и обработка изображений и фотографий. Внутренняя оптимизация сайта, прописаны все заданные заказчиком мета теги и настроены формы обратной связи.