Texaco - Магазин Автопродукции

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перечень выполненных работ по texaco (версия ocstore 2.3)
-Дизайн + вёрстка (выбранной темы заказчика)
-Рекламные баннеры ( на главной страницы, а также в разделе акции и рекомендуемые)
-Также выполнена интеграция товаров по 1с, подключена упрощенная корзина "simple", модули акций и т.д
-Тех.поддержка, обучение, исправление тех.ошибок и операций
– Подключена функция отзывов о товаре в магазине