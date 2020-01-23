Texaco - Магазин Автопродукции

https://texaco-dv.ru/

перечень выполненных работ по texaco (версия ocstore 2.3)

-Дизайн + вёрстка (выбранной темы заказчика)

-Рекламные баннеры ( на главной страницы, а также в разделе акции и рекомендуемые)

-Также выполнена интеграция товаров по 1с, подключена упрощенная корзина "simple", модули акций и т.д

-Тех.поддержка, обучение, исправление тех.ошибок и операций

– Подключена функция отзывов о товаре в магазине