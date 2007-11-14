Торговый центр "Блокарт"

http://blokart.ru

- новости с кратким и подробным текстом

- все страницы полностью редактируются из панели администратора

- два каталога товаров с неограниченной степенью вложенности

- парсинг товаров с ценами из 1С, распределение по категориям вручную (пожелание заказчика)

- корзина товаров, отправление заказа на E-mail после ввода контактной информации