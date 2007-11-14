Торговый центр "Блокарт"

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
- новости с кратким и подробным текстом
- все страницы полностью редактируются из панели администратора
- два каталога товаров с неограниченной степенью вложенности
- парсинг товаров с ценами из 1С, распределение по категориям вручную (пожелание заказчика)
- корзина товаров, отправление заказа на E-mail после ввода контактной информации