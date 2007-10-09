Украинский политический дурдом

Добавлена
16 лет назад
670 просмотров
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http://durdom.in.ua

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Реализовано:

- Фотогалерея с возможностью добавления фотографий с сайта

- Анекдоты с возможностью добавления с сайта

- Санбюллетень (новости) с возможностью добавления с сайта

- Истории болезней с возможностью добавления с сайта

- Установлен форум phpBB

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