Украинский политический дурдом

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Верстка + CMS
Реализовано:
- Фотогалерея с возможностью добавления фотографий с сайта
- Анекдоты с возможностью добавления с сайта
- Санбюллетень (новости) с возможностью добавления с сайта
- Истории болезней с возможностью добавления с сайта
- Установлен форум phpBB
Использованы технологии:
PHP, MySQL, JavaScript