Многостраничный сайт для интернет-магазина косметики и ухода за кожей Valinti.

Требования:

• дизайн должен быть современным и минималистичным, чтобы не отвлекать внимание от контента;

• сайт должен быть адаптивным и отображаться корректно на всех устройствах.



Реализованный функционал

• Навигационное меню (категории товаров): средства для ухода за кожей и волос, крема для лица, лак для ногтей

• Краткое описание магазина

• Новые продукты и бестселлеры

• Фильтры для поиска товаров: по цене, по типу кожи, по бренду

• Призыв к действию (например, "Купить сейчас")

Структура сайта:

- главная страница;

- страница категории;

- страница товара;

- корзина;

- страница оформления заказа.



Сайт на платформе Shopify подойдёт для бизнеса в сфере электронной коммерции, ориентированного на зарубежного потребителя.



Проект выполнен в демонстрационных целях, пароль для просмотра: 1

https://valinti.myshopify.com/