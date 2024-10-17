Многостраничный сайт для интернет-магазина косметики и ухода за кожей Valinti.
Требования:
• дизайн должен быть современным и минималистичным, чтобы не отвлекать внимание от контента;
• сайт должен быть адаптивным и отображаться корректно на всех устройствах.
Реализованный функционал
• Навигационное меню (категории товаров): средства для ухода за кожей и волос, крема для лица, лак для ногтей
• Краткое описание магазина
• Новые продукты и бестселлеры
• Фильтры для поиска товаров: по цене, по типу кожи, по бренду
• Призыв к действию (например, "Купить сейчас")
Структура сайта:
- главная страница;
- страница категории;
- страница товара;
- корзина;
- страница оформления заказа.
Сайт на платформе Shopify подойдёт для бизнеса в сфере электронной коммерции, ориентированного на зарубежного потребителя.
Проект выполнен в демонстрационных целях, пароль для просмотра: 1