Многостраничный сайт для интернет-магазина аквариумов Aqua Interior.



Запрос

Собрать аккуратный многостраничный магазин на стандартных блоках (допускается использование zero), с каталогом и корзиной.

По дизайну:

Нам нравится чистота, минимализм и аккуратность во всем, не только в наших товарах, но и в дизайне сайтов.

Мы предпочитаем легкие цвета и приближенные к стандартным шрифтам — Open Sans, Futura



Реализованный функционал

1. Меню для всех страниц с логотипом и пунктами: каталог, о нас, доставка и оплата, контакты

2. Главная картинка: изображение и подпись «Превратите ваш дом или офис в удивительное подводное царство»

3. Популярные товары: 4−6 позиций лучших

4. Новые поступления: 4−6 позиций

5. Большое изображение и подпись «Обновление каталога каждую неделю»

6. Форма подписки на рассылку: получайте полезную информацию по уходу за аквариумом раз в месяц

7. Выбор нашей команды: 6−8 позиций

8. Блок с преимуществами



Дополнительно была добавлена форма подписки на рассылку.



Пример многостраничного сайта на Тильде. Самый бюджетный и быстрый в исполнении вариант. Удачное решение для онлайн магазина.

Ссылка на проект:

https://aquainterior.tilda.ws/