Многостраничный сайт для интернет-магазина аквариумов Aqua Interior.
Запрос
Собрать аккуратный многостраничный магазин на стандартных блоках (допускается использование zero), с каталогом и корзиной.
По дизайну:
Нам нравится чистота, минимализм и аккуратность во всем, не только в наших товарах, но и в дизайне сайтов.
Мы предпочитаем легкие цвета и приближенные к стандартным шрифтам — Open Sans, Futura
Реализованный функционал
1. Меню для всех страниц с логотипом и пунктами: каталог, о нас, доставка и оплата, контакты
2. Главная картинка: изображение и подпись «Превратите ваш дом или офис в удивительное подводное царство»
3. Популярные товары: 4−6 позиций лучших
4. Новые поступления: 4−6 позиций
5. Большое изображение и подпись «Обновление каталога каждую неделю»
6. Форма подписки на рассылку: получайте полезную информацию по уходу за аквариумом раз в месяц
7. Выбор нашей команды: 6−8 позиций
8. Блок с преимуществами
Дополнительно была добавлена форма подписки на рассылку.
Пример многостраничного сайта на Тильде. Самый бюджетный и быстрый в исполнении вариант. Удачное решение для онлайн магазина.
Ссылка на проект: