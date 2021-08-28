Верстка и подключение к CMS

“ProService51” - центр по ремонта мобильных телефонов.

Задача:

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✔️сверстать из готового дизайна лендинг-страницу и подключить ее к системе управления содержимым.

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🚀Что было сделано:

Заказчик предоставил несколько дизайн-макет, по нему я строил всю свою работу.

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✅Я верстал сразу адаптивно. Это значит, клиенты заказчика смогут пользоваться сайтом хоть со смартфона, хоть с ноутбука или планшета.

Так заказчик не будет терять выручку из-за ухода с сайта “мобильных” пользователей.

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✅Для удобства пользователя при работе с мобильных устройств я сделал специальное меню, которое пользователь может открывать для навигации по сайту.

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✅На странице каталога продукции я сделал слайдер, меняющий картинки с предлагаемым ассортиментом товар, чтобы клиент мог сразу ознакомиться со всем товаром.

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✅Чтобы сайт открывался даже с медленным интернетом, я сжал изображения и весь код. Еще настроил сервер, чтобы он обменивался данными быстрее обычного.

Пользоваться сайтом можно даже со смартфона в метро, где плохо ловит сеть.

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✅На сайте есть формы, через которые клиенты смогут быстро оформить заказ или заказать звонок.

Я настроил эти формы так, чтобы заказчик узнавал о новом клиенте моментально. Заявка приходит к нему на электронную почту.

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✅После окончания верстки сайта он был подключения к cистемe управления содержимым ModX. Заказчик сможет сам изменять данные о наличии различных типов товаров и изменении цен на него.