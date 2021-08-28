Верстка многостраничного сайта агентства YellowIn

Задача:

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✔️ переверстать готовый сайт заказчика с подключением к системе управления содержимым. Задача осложнzлась отсутствием дизайн-макета страниц сайта.

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⚒Что было сделано:

Заказчик предоставил ссылку на готовый сайт своей компании, который был сверстан с ошибками и работал некорректно. Опираясь на него я строил свою работу.

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✅На сайте сделано большое количество слайдеров с фотографиями различных типов интерьера, чтобы пользователь мог ознакомиться с работами агенства дизайна.

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✅Я верстал сразу адаптивно. Это значит, клиенты заказчика смогут пользоваться сайтом хоть со смартфона, хоть с ноутбука или планшета.

Так заказчик не будет терять выручку из-за ухода с сайта “мобильных” пользователей.

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✅Для удобства пользователя при работе с мобильных устройств я сделал специальное меню, которое пользователь может открывать для навигации по сайту.

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✅Чтобы сайт открывался даже с медленным интернетом, я сжал изображения и весь код. Еще настроил сервер, чтобы он обменивался данными быстрее обычного.

Пользоваться сайтом можно даже со смартфона в метро, где плохо ловит сеть.

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✅На сайте есть формы, через которые клиенты смогут быстро оформить заказ или заказать звонок.

Я настроил эти формы так, чтобы заказчик узнавал о новом клиенте моментально. Заявка приходит к нему на электронную почту.

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✅После окончания верстки сайта он был подключения к cистемe управления содержимым ModX. Заказчик сможет сам изменять данные о наличии различных типов товаров и изменении цен на него.