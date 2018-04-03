Web-Dev, веб-разработка

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Привет, меня зовут Антон и я занимаюсь разработкой сайтов.
Чем я могу быть вам полезен:
Адаптивная и кроссбраузерная верстка на HTML5, CSS3, использование CSS анимации
Пишу валидный читаемый код
Выполнение работы в указанный срок
Это главное, что нужно знать обо мне, как говорится "краткость - сестра таланта"
Если у вас есть вопросы касательно разработке сайтов, оставьте ваше сообщение по указанному e-mail'у: [email protected]
Ссылка на выпускной проект