Web-Dev, веб-разработка

Привет, меня зовут Антон и я занимаюсь разработкой сайтов.

Чем я могу быть вам полезен:

Адаптивная и кроссбраузерная верстка на HTML5, CSS3, использование CSS анимации

Пишу валидный читаемый код

Выполнение работы в указанный срок

Это главное, что нужно знать обо мне, как говорится "краткость - сестра таланта"

Если у вас есть вопросы касательно разработке сайтов, оставьте ваше сообщение по указанному e-mail'у: [email protected]

Ссылка на выпускной проект

http://rhealab.ru/advicefinancenew/