Web-Dev, веб-разработка

Добавлена
6 лет назад
196 просмотров
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Привет, меня зовут Антон и я занимаюсь разработкой сайтов. 

Чем я могу быть вам полезен: 

Адаптивная и кроссбраузерная верстка на HTML5, CSS3, использование CSS анимации 

Пишу валидный читаемый код 

Выполнение работы в указанный срок 

Это главное, что нужно знать обо мне, как говорится "краткость - сестра таланта" 

Если у вас есть вопросы касательно разработке сайтов, оставьте ваше сообщение по указанному e-mail'у: [email protected]

Ссылка на выпускной проект

http://rhealab.ru/advicefinancenew/