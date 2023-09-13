WeSoftYou
Сайты «под ключ»
Добавлена1 просмотр
3 месяца назад
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WeSoftYou - українська ІТ-компанія, яка впроваджує рішення різних типів та для різних сфер бізнесу.
Нами був зарефакторений старий сайт, оптимізована швидкість, та внесені апдейти, згідно дизайнів.
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