Система сбора и анализа статистических данных (сайт ориентирован на пользователей из Японии). Предусмотрен детальный просмотр данных с группировкой по месяцам, неделям и дням. Для анализа доступны следующие данные: Операционная система, Браузер, Разрешение экрана, Глубина цвета, Cookies, JS.

Позволяет просматривать во времени динамику посещаемости сайта по каждому из перечисленных параметров.

Так же предусмотрена возможность отображать на целевом сайте некоторые статистические данные в виде информационных виджетов (поисковые слова, рефереры, TOP страниц сайта, рекомендованные страницы и др.).

Разработал структуру проекта, системный функционал и админчасть. Сопровождал проект после старта. В рамках проекта разработал мини веб-сервер на С под Linux.

Проект рассчитан на работу под большими нагрузками.

Детали по конкретному сайту можно просмотреть тут http://www.widget-okiba.com/visitor/stats/id/1

(необходимо подставить Id интересуещего сайта, эта информация доступна всем желающим, но список Id открыто не афишируется) Абсолютно все кликабельно! При клике по любому из параметров для остальных графиков данные фильтруются по этому параметру.

ЗЫ. С 1-го января 2009 года прекратил работу над проектом. Тем не менее проект продолжает развиваться.