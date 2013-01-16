http://fescms.ru

Техническое описание и требования FES CMS

Система написана на PHP и запускается на любом сервере с установленным PHP 5.X и веб-сервером Apache версии 2.X. Допускается использование других веб-серверов, поддерживающих обработку правил Rewrite из файлов ".htaccess". Для хранения данных требуется доступ к серверу баз данных MySQL версии 5.X или выше. Приветствуется и поддерживается использование ускорителей PHP, таких как eaccelerator.

Требования к ресурсам достаточно низкие: 32 МБ памяти для запуска PHP-скриптов, одна база данных MySQL для одного сайта, от 10 МБ свободного места на диске и более - в зависимости от количества загруженных вами файлов. Для некоторых отчётов CMS создаёт файлы логов, которые тоже занимают место на диске. Впрочем, ведение логов можно отключить.

Основные требования к быстродействию накладываются на сервер базы данных MySQL, т.к. все рабочие данные, кроме файлов (загруженных на сайт или использующихся в оформлении сайта) хранятся в базе данных. Наши сервера регулярно оптимизируются для оптимального быстродействия. В случае размещения CMS на стороннем сервере, наши специалисты могут помочь вам настроить сервер на оптимальное быстродействие.

CMS поддерживает работу нескольких сайтов одновременно. При этом используются разные папки на диске для хранения статичных файлов сайтов, и разные базы данных - по одной на каждый сайт. Выбор нужного варианта зависит от того, какой сайт запрошен посетителем. Это избавляет вас от необходимости устанавливать CMS заново каждый раз, когда вы хотите создать новый сайт - достаточно добавить его в настройки системы, указав название и параметры новой базы данных.

Наша CMS - полностью модульная. Любой компонент можно отключить или подключить обратно, не останавливая работу сайта и не теряя данные. Мы постоянно разрабатываем новые модули, расширяющие возможности и функционал сайтов.