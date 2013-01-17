Предлагаем вам весь спектр услуг по разработке и сопровождению сайтов.

Мы создадим для вас сайт с учетом всех ваших запросов и пожеланий. Сроки изготовления сайта - от 3 до 14 дней, в зависимости от сложности работы и суммы оплаты. Стоимость работы - от 3000 рублей единовременно.

У нас есть опыт создания сайтов любой сложности, от сайта-визитки из одной страницы и до новостных, фирменных и коммерческих порталов. По вашему желанию наши программисты добавят на сайт любой требуемый функционал, а дизайнеры создадут уникальный и запоминающийся стиль оформления.

По вашему запросу мы проведём комплексную раскрутку и продвижение вашего сайта, ваших услуг и товаров. Если у вас нет возможности наполнить сайт информацией и поддерживать его в актуальном состоянии - наши сотрудники возьмут эту задачу на себя.

Рекомендуем вам ознакомиться со списком сайтов и вариантами оформления, сделанными нами для наших клиентов.

Для наших клиентов, заказавших изготовление сайта, мы бесплатно регистрируем домен второго уровня и предоставляем качественный хостинг для размещения сайта.