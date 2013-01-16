FESmanager

Мы разрабатываем нашу панель как бесплатное решение для управления сервером на базе Linux. В данный момент поддерживаются дистрибутивы на базе RedHat Enterprise Linux: CentOS, Fedora и т.п. Планируется поддержка дистрибутивов на базе Debian и Ubuntu - нам нужны технически подкованные тестировщики и отладчики.

В данный момент вы можете заказать у нас VDS с предустановленной панелью (поддержка панели входит в стоимость заказа). Дистрибутив бета-версии доступен для скачки по FTP или HTTP (поддержка не оказывается). Панель автоматически устанавливает обновления при необходимости. Инструкция по установке и настройке в данный момент в разработке.