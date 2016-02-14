IKKK.ru - разработка, оптимизация админ-панели WP
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9 лет назад
Разработка сайта и оптимизация административной панели сайта для понятного и простого управления.
Проведены:
- создание темы wp из предоставленной верстки
- автоматический импорт 5000 новостей и других материалов со старого сайта
- изменение пунктов меню админ-панели
- изменение блоков фильтрации
- изменение выбора категории: добавлен полнотекстный поиск (скрин).
- согласно ГОСТа подключена версия для слабовидящих