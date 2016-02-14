IKKK.ru - разработка, оптимизация админ-панели WP

Добавлена
9 лет назад
2696 просмотров
Избирательная комиссия краснодарского края2.png
Избирательная комиссия краснодарского края.png
Новости ‹ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ — WordPress.png
Редактировать ‹ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ — WordPress.png
Инфоблоки ‹ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ — WordPress.png

Разработка сайта и оптимизация административной панели сайта для понятного и простого управления.

Проведены: 

  • создание темы wp из предоставленной верстки
  • автоматический импорт 5000 новостей и других материалов со старого сайта
  • изменение пунктов меню админ-панели
  • изменение блоков фильтрации
  • изменение выбора категории: добавлен полнотекстный поиск (скрин).
  • согласно ГОСТа подключена версия для слабовидящих
WordPress