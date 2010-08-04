Интернет-витрина магазина "Ковровый ДОМ"

http://kovrdom.com.ua

Интернет-витрина магазина напольных покрытий "Ковровый ДОМ", который находится в городе Симферополе. Основная функция сайта - дать представление о широком ассортименте товаров. Удобная навигация по товарному каталогу, подробное описание каждой товарной позиции. На сайте есть возможность заказа товара в режиме онлайн.

На сайте магазина реализованы функции:

* система подачи заявки на товар с помощью формы "заказать";

* форма подбора товара по нескольким критериям;

* удобный товарный каталог;

* фотографии каждой товарной позиции, сделанные профессиональным фотографом;

* добавление фирменного watermark (водяного знака к иллюстрациям товаров;

Созданная в итоге интернет-витрина отличается максимально удобной системой подбора товара.

Качественные фотографии товаров и подробное их описание позволяют клиенту получить представление о товаре и сразу же сделать заказ желаемого напольного покрытия.

Проект сдан в апреле 2010 года. Реализован на CMS "Drupal".