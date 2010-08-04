Сайт крымского туроператора "Юнона ПЛЮС"

http://unona-plus.com.ua

Айт крымского туроператора "Юнона ПЛЮС". Туроператор занимается семейным и детским оздоровительным отдыхом в Крыму. Осуществляет бронирование в санаториях и пансионатах Крыма. Для этого на сайте была реализована возможность подачи заявки на бронирование онлайн.

На сайте реализованы функции:

* подбора базы размещения по различным признакам;

* информационные разделы, фотогалереи;

* каталог баз размещения по типу и географии расположения;

* несколько различных форм обратной связи;

* система рассылки подписчикам горячих предложений, акций, новостей;

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проведена регистрация сайта в различных каталогах, в том числе и профильной - туристической - тематики.

В итоге получен информативный сайт с удобной навигацией. Реализованная система подбора вариантов отдыха существенно облегчает пользователю поиск наилучшего результата.

Заказчик наполняет сайт контентом самостоятельно на основании персонального руководства пользователя, разрабатываемого нами для каждого веб-проекта.

Проект сдан в марте 2010 года. Реализован на CMS "Drupal".