Сайт крымского туроператора "Юнона ПЛЮС"

Айт крымского туроператора "Юнона ПЛЮС". Туроператор занимается семейным и детским оздоровительным отдыхом в Крыму. Осуществляет бронирование в санаториях и пансионатах Крыма. Для этого на сайте была реализована возможность подачи заявки на бронирование онлайн.
На сайте реализованы функции:
* подбора базы размещения по различным признакам;
* информационные разделы, фотогалереи;
* каталог баз размещения по типу и географии расположения;
* несколько различных форм обратной связи;
* система рассылки подписчикам горячих предложений, акций, новостей;
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проведена регистрация сайта в различных каталогах, в том числе и профильной - туристической - тематики.
В итоге получен информативный сайт с удобной навигацией. Реализованная система подбора вариантов отдыха существенно облегчает пользователю поиск наилучшего результата.
Заказчик наполняет сайт контентом самостоятельно на основании персонального руководства пользователя, разрабатываемого нами для каждого веб-проекта.
Проект сдан в марте 2010 года. Реализован на CMS "Drupal".