Компьютерная помощь. Сайт услуг + интернет магазин

Добавлена
6 лет назад
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Сайт услуг + интернет магазин. 

Выбор города / определение по IP  

Смена информации при выборе города. 

Карусель услуг. 

Система резервного копирования. 

Упрощенный заказ / одностраничная корзина. 

Заказ в 1 клик с корзины. 

https://goo.gl/FaPZMH