Магазин бытовой техники

Добавлена
6 лет назад
160 просмотров
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Адаптивная верстка (под все устройства) 

Разбивка каталога на группы. 

Счетчик времени акции 

Покупка в 1 клик 

Похожие товары / Недавно просмотренные / Популярные / Акции / Хиты продаж 

Отображение товаров плиткой / списком 

Ситема отзывов. 

Фильтр товаров. (популярные отборы по фильтру) 

SEO оптимизация. 

1С интеграция. 

Подключения к Hotline и др. сервисам. 

Инфо страницы. 

Импорт / экспорт категорий и товаров на сайт. 

Платежные системы. 

Сравнение товаров. 

Избранные товары (отложить товары) 

Система скидок. 

Одностраничная корзина 

Заказ обратного звонка / Онлайн консультант. 

https://goo.gl/jt4c61