Магазин Berghoff на cms Opencart 3.

Добавлена
4 года назад
76 просмотров
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  • Полностью была переверстана и посажена страница товаров по макету
  • Разроботан кастомный модуль для указания стоимости доставки
  • Переделано главное и выпадающее меню
  • Реализованы выпадающие опции при наведении на карточку товара
  • Добавлен рядом с корзиной ярлык сравнения товара со счетчиком
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