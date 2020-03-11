Магазин Berghoff на cms Opencart 3.

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
- Полностью была переверстана и посажена страница товаров по макету
- Разроботан кастомный модуль для указания стоимости доставки
- Переделано главное и выпадающее меню
- Реализованы выпадающие опции при наведении на карточку товара
- Добавлен рядом с корзиной ярлык сравнения товара со счетчиком