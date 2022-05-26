Массовый импорт постов в WordPress + Polylang

Заказчик попросил убрать код из открытого доступа. Скрипт без загрузки полного ядра wp через SHORTINIT прямиком в базу импортирует посты, при наличии мультиязычных постов автоматически связывает для Polylang(тоесть при переключении языка произойдет переход на другой перевод текущего поста). Автоматически добавляет язык в настройки если его нет. Автоматически добавляет пользователей если он указан для публикации. Автоматически добавляет категории если они указаны в формате "cat | childcat | childchildrencat". Время добавления одного поста ~0.05 секунд. Позволяет импортировать посты многопоточно и моментально. На все про все ушло не более суток. 700 строк кода.