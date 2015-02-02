Обновление сайта chip-service.com.ua

Новый сайт для фирмы по ремонту компьютерной техники на писан на Joomla 3.3. Дорисован дизайн по просьбе клиента. Функционал: удобная форма call-back, статьи по видам услуг, индивидуально написан компонент для проверки онлайн текущего состояния заказа на ремонт, а также редактирование и добавление заказов как в админке так и на самом сайте непосредственно. Прикреплён небольшой интернет магазин к сайту в виде JoomShoping. Все элементы сайта, такие как интернет-магазин, новые компоненты, модули и формы выполнены адаптивной версткой под мобильные устройства.