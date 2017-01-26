Программирование MODx Revolutoin.

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вся недвижимость города. 35000 руб. , 15 дней
Была предоставлена только верстка. Программирование производилось на MODx Revolutoin.
Добавлять объявления могут зарегистрированные пользователи.
Есть свой кабинет, в котором отображается все добавленные объявления с возможностью редактирования, вывода на публикацию, отметки продано для объявлений.