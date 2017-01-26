18 часов 15000 руб.

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Ящерки 15000 руб. , 18 часов
От заказчика были получены файлы формата Photoshop.
В течение одного дня, был установлен MODx evo, создана верстка и произведено программирование сайта.
Стоимость работ составила порядка 15 000р.
Наполнение и добавление счетчиков и скриптов соц сетей пользователь оставил за собой!