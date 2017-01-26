18 часов 15000 руб.

Добавлена
7 лет назад
124 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ящерки    15000 руб. , 18 часов

От заказчика были получены файлы формата Photoshop.

В течение одного дня, был установлен MODx evo, создана верстка и произведено программирование сайта.

Стоимость работ составила порядка 15 000р.

Наполнение и добавление счетчиков и скриптов соц сетей пользователь оставил за собой!