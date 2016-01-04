Promotest.spb.ru

Верстка, натяжка на Wordpress, программирование вывода новостей, статей, отзывов в различных комибнациях и в разном порядке, по требованию заказчика. Обработка отзывов из отдельного файла с различными условиями и вывод согласно языку отзыва. Отображение карты соответствующего города, в зависимости от выбора города в шапке или в футере. Автопрокрутка вопросов в сайдбаре и вывод их в соответствии с требованием заказчика. Установка глоссария по определенным статьям. Вывод подписи и текста слайдера в админку. Рандомный вывод фотографий менеджеров в сайдбаре с привязкой к соответствующим скайпам и именем менджера.