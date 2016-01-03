Oletest.ru

Верстка и натяжка на Wordpress, обработка стороннего плагина и вывод контактов в зависимости от выбора города с помощью JQuery, а так же скрипт перемещения точки выбора при наведении мышью разных разделов. Визуальные эффекты с помощью чистого CSS, выпадание слоев, затемнения кнопок, текстовой информации. Вывод нестандартного меню с иконками в разных частях сайта.