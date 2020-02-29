Сайт архитектурного бюро

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Сайт-портфолио для архитектурного бюро. С помощью самой популярной в Мире CMS WordPress на сайте можно удобно добавлять проекты в портфолио, новости, менять тексты, а также настроить какие проекты будут отображаться на главной странице. Сайт на двух языках. Форма обратной связи контролируется умной reCaptcha от Google третьего поколения (не нужно выбирать картинки).