Сайт архитектурного бюро

http://dk.studio/

Сайт-портфолио для архитектурного бюро. С помощью самой популярной в Мире CMS WordPress на сайте можно удобно добавлять проекты в портфолио, новости, менять тексты, а также настроить какие проекты будут отображаться на главной странице. Сайт на двух языках. Форма обратной связи контролируется умной reCaptcha от Google третьего поколения (не нужно выбирать картинки).