Сайт с недвижимостью в Сочи - Elexo Property

Полное создание и настройка сайта каталога недвижимости в Сочи с нуля на Wordpress. От регистрации домена до выбора хостинга, переноса и настройки.

Переделала и настроила шаблон на тематику недвижимости.

Сделала шаблон адаптивный под любое разрешение и в любом браузере, укорила загрузку разделов.

Добавила форму фильтра, по которой можно сортировать список недвижимости.

Кнопку позвонить, которая отображается при просмотре сайта с телефона.

Настроила и оптимизировала движок.

Сейчас поддерживаю и наполняю сайт по обращения заказчика.

Сайт доступен по адресу: http://elexo-property.ru/