Сайт с недвижимостью в Сочи - Elexo Property
Добавлена70 просмотров
5 лет назад
Полное создание и настройка сайта каталога недвижимости в Сочи с нуля на Wordpress. От регистрации домена до выбора хостинга, переноса и настройки.
Переделала и настроила шаблон на тематику недвижимости.
Сделала шаблон адаптивный под любое разрешение и в любом браузере, укорила загрузку разделов.
Добавила форму фильтра, по которой можно сортировать список недвижимости.
Кнопку позвонить, которая отображается при просмотре сайта с телефона.
Настроила и оптимизировала движок.
Сейчас поддерживаю и наполняю сайт по обращения заказчика.
Сайт доступен по адресу: http://elexo-property.ru/