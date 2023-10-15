SC Backdoor

Сайт-блог для Backdoor Securiy Consulting (коммерческий проект). Сайт управляется с помощью CMS WordPress. Weblancer не даёт разместить больше 10 фотографий, пришлось записать видео. https://youtu.be/cvvPEwNhQT0

Есть некоторые различия версии сайта на видео от финальной. Исправлены все недочёты по вёрстке, что есть на видео. Доработан некоторый функционал. Есть большое количество функционала админ-панели, об этом ниже. Весь сайт на адаптивной вёрстке (ПК, ноутбук, смартфон), везде есть хлебные крошки. Заинтересовала работа? Напишите мне, расскажу про весь процесс разработки и всё что вас интересует. Хотите такой же сайт? Вы знаете к кому обратиться:)

Главная страница:

• Раздел "виды услуг" может дополняться, вся вёрстка перестраивается под новые блоки. Сама страница имеется в шаблонах страниц, просто заполняете нужные поля и вот новая услуга уже на сайте.

• Все данные с форм присылаются в телеграм заказчика с помощью бота

• Раздел клиенты так же изменяется, можно добавить/удалить, всё подстроится автоматически. При большом количестве включается слайдер

• Отзывы так же. Указываете автора и текст, всё добавляется. При большом количестве так же включается слайдер

• В раздел СМИ попадаю три самые свежие записи из этой рубрики, всё динамично

• Раздел партнёры аналогичен разделу клиенты

Блог:

• Категории вверху страницы кликабельны, происходит фильтрация по ним

Страница записи:

• Кнопки "поделиться" сбоку записи

• Тег, название, дата публикации, кол-во просмотров сверху

• После текста есть автор, данная информация так же динамична. Будеьт указываться автор поста и его описание (данные беруется с админки)

• Предложение подписаться на рассылку и кнопки на предыдущую и следующую записи

Сми о нас:

• Анологично блогу, просто другой раздел. Отличается по дизайну

О компании:

• Кнопки навигации кликабельны

• Отзывы, клиенты, последняя запись с раздела "сми о нас"-всё выводится динамически. Добавляете новый отзыв и он выведется здесь так же, как и на главной странице

Контакты:

• Расположена карта от Яндекса на которой уже указан адрес компании

Партнёры:

• Данные так же динамичны, как и на остальных страницах сайта