Интернет-магазин Logitech

Это пет-проект интернет-магазина, вдохновлённый Logitech. Есть его версия написанная на Vue 3. Конкретно эта управляется с помощью CMS WordPress и плагина WooCommerce. Если заинтересовала полная демонстрация, вы можете написать мне и я проведу для видеоконференцию (так как просто снимками не показать весь функционал и дизайнерский решения сайта). Если сухо, из интересного по страницам:

• На главной странице используются анимации для галереи

• В каталоге присутствует фильтрация товаров по категориям

• В карточке товара его переключаемая галерея с плавным появленим главного фото при загрузке страницы

• В корзине можно добавить/убавить/удалить товар. Его цена и общая стоимость меняется соответственно. Общее количество товаров в корзине так же динамично

Из функционала админ-панели:

• Добавление/удаление товаров, то же самое с их категориями

• В карточке товара можно менять главное фото, описание, добавлять остальные фото для галереи

• Описание на странице "О нас" изменяется так же через админ-панель