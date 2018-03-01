Создание сайта для издания "ТВ Всесвiт"

Суть работы заключалась в том, чтобы переделать готовый сайт и внедрить новые возможности - подача объявлений. Сайт реализован на WordPress c использованием премиум темы ClassiPress, но, не смотря на всю готовность, тема претерпела множество изменений, это: иконки для категорий, измененное меню, доработанная мобильная версия, переделанный стандартный платежный шлюз с внедрением платежной системы LiqPay и много чего еще.