Уфимский городской фонд развития и поддержки
Системы управления (CMS)
Добавлена260 просмотров
13 лет назад
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Уфимский городской фонд развития и поддержки малого предпринимательства.
Реализовано на Bitrix. Сделан компонент "Калькулятор расчета займов", остальное стандартными средствами битрикса.