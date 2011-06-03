Уфимский городской фонд развития и поддержки

Системы управления (CMS)
Добавлена
13 лет назад
260 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

http://www.ufasbfund.ru/

Уфимский городской фонд развития и поддержки малого предпринимательства.

Реализовано на Bitrix. Сделан компонент "Калькулятор расчета займов", остальное стандартными средствами битрикса.