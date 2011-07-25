Video-Sape.ru (WordPress)
Системы управления (CMS)
Добавлена206 просмотров
12 лет назад
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Верстка PSD to HTML/CSS + JQuery. Создание темы. Возможность добавления видео для страницы. Подписка на рассылку с помощью SmartResponder (оформления в виде виджета), области под баннеры, поиск, кастомное меню.