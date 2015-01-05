WordPress шаблон для лендинга

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Системы управления (CMS)
Добавлена
9 лет назад
259 просмотров
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фриланс
-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
полное управление контентом из админ-панели
форма контактов позволяет отправить сообщение конкретному сотруднику
API Яндекс.Карты
динамические элементы: слайдеры, табы, эффекты при наведении
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Руслан Гилязетдинов
Ma3oBblu
Был
3 года назад
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