ЗАО “Жилищно-Строительная Компания - 1492”

Системы управления (CMS)
Добавлена
14 лет назад
177 просмотров
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http://www.jsk1492.ru/

Установка и настройка CMS Joomla.

Верстка шаблона для joomla + доработка php-кода самой джумлы для специфического вывода контента(вертикальный текст генерится динамически с системой кеширования).