ЗАО “Жилищно-Строительная Компания - 1492”
Системы управления (CMS)
Добавлена177 просмотров
14 лет назад
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Установка и настройка CMS Joomla.
Верстка шаблона для joomla + доработка php-кода самой джумлы для специфического вывода контента(вертикальный текст генерится динамически с системой кеширования).