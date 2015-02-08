High secure private VPN over 443 port

Добавлена
9 лет назад
167 просмотров
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На сервере и клиенте устанавливается stunnel.

Stunnel настраивает шифрованный туннель через 443 порт.

Внутри шифрованного туннеля stunnel openvpn настраивает свой шифрованный туннель.

Данная конфигурация не распознается никаким программным или аппаратным брандмауэром, включая Great Firewall of China.