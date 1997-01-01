Очистка сайта от вирусов

Задача: очистить сайт от вирусов. Сайт перестал загружаться, а на email клиента очень часто приходили письма с зараженным контентом.

Решение: было принято решение проводить поиск вирусов локально на пк. Объем сайта был довольно большой - 22 Гб (приблизительно 13 000 исполняемых файлов).

Было потрачено примерно 10 часов на полное обезвреживание и очистку сайта от вредоносного кода.

Так как на этом сайте было множество поддоменов, которые также были заражены, задача усложнялась. В последствии был найден "корень" проблемы, откуда началось заражение. Это был поддомен, на котором была установлена CMS Wordpress.

После этого были предприняты меры защиты - закрыты многие "дыры", поставлены плагины для защиты и т.д.

Итог:

Было потрачено времени - около 10 часов.

Было проверено файлов - около 13 000.

Было найдено вирусов - около 250.