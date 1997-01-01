Разработка интернет-магазина по продаже дверей

Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Этот сайт был разработан под ключ. В это проекте принимали участие я и мой напарник - веб-дизайнер.
Выполненые в проекте задачи:
- Разработка веб-дизайна для интернет-магазина. Были разработаны две версии сайта: обычная и мобильная. Использовались новые стандарты.
- Фирменный стиль
- Слоган компании
- Логотип. Были разработаны 6 вариантов логотипов.
- По полученному дизайну был сверстан и натянут сайт на движок Wordpress
- Наполение товарами. На сайт было загружено около 800 товаров.
- Был осуществлен перевод описания товаров и их характеристик.
- Создание модальных окон и формы для обратной связи
- Реализованна карусель популярных товаров
- Реализовано отображение истории просмотренных пользователем товаров в магазине
- Применено множество CSS3 анимаций. Например, для пунктов меню, кнопок, миниатюр товаром и т.д.
- Был разарботан интерактивный калькулятор цен с зависимостями. После просчета клиент может сразу сделать заказ, уведомление о нем приходит на почту и в SMS администратору
- Реализована отправка уведомлений на смартфон через SMS
- Разработан фильтр товаров. (Используется AJAX)
- Добавлены свои способы сортировки товаров
- Использовался плагин Woocommerce
- Реализована AJAX пагинация
- Использовались карты Google
- Сайт адаптирован под популярные системы и устройства
- Реализованны свайпы на touch устройствах для показа меню и дополнительных фильтров товаров
- Реализованна функция свертывания пунктов меню если не вмещаются в одну строку. Например, в меню выводится 11 пунктов, но в одну строку вмещается только 7, тогда будут показаны первые 6 пунктов, а остальные 5 будут перемещены в новый пункт "Еще".
- Были разработаны дополнительные плагины для управления контентом
Примененные технологии:
HTML5, CSS3, PHP, Wordpress Theme, JQuery, javascript, Wordpress Шорткоды, веб-дизайн, Photoshop
Примерно потраченное время: 1 месяц