Разработка интернет-магазина по продаже дверей

Этот сайт был разработан под ключ. В это проекте принимали участие я и мой напарник - веб-дизайнер.

Выполненые в проекте задачи:

- Разработка веб-дизайна для интернет-магазина. Были разработаны две версии сайта: обычная и мобильная. Использовались новые стандарты.

- Фирменный стиль

- Слоган компании

- Логотип. Были разработаны 6 вариантов логотипов.

- По полученному дизайну был сверстан и натянут сайт на движок Wordpress

- Наполение товарами. На сайт было загружено около 800 товаров.

- Был осуществлен перевод описания товаров и их характеристик.

- Создание модальных окон и формы для обратной связи

- Реализованна карусель популярных товаров

- Реализовано отображение истории просмотренных пользователем товаров в магазине

- Применено множество CSS3 анимаций. Например, для пунктов меню, кнопок, миниатюр товаром и т.д.

- Был разарботан интерактивный калькулятор цен с зависимостями. После просчета клиент может сразу сделать заказ, уведомление о нем приходит на почту и в SMS администратору

- Реализована отправка уведомлений на смартфон через SMS

- Разработан фильтр товаров. (Используется AJAX)

- Добавлены свои способы сортировки товаров

- Использовался плагин Woocommerce

- Реализована AJAX пагинация

- Использовались карты Google

- Сайт адаптирован под популярные системы и устройства

- Реализованны свайпы на touch устройствах для показа меню и дополнительных фильтров товаров

- Реализованна функция свертывания пунктов меню если не вмещаются в одну строку. Например, в меню выводится 11 пунктов, но в одну строку вмещается только 7, тогда будут показаны первые 6 пунктов, а остальные 5 будут перемещены в новый пункт "Еще".

- Были разработаны дополнительные плагины для управления контентом

Примененные технологии:

HTML5, CSS3, PHP, Wordpress Theme, JQuery, javascript, Wordpress Шорткоды, веб-дизайн, Photoshop

Примерно потраченное время: 1 месяц