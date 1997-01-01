Разработка сайта веб-студии

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В этом проекте было очень много реализованно полезных идей. О них подробнее далее.
Выполненые в проекте задачи:
- По данному мне макету PSD сверстал и натянул на движок Wordpress сайт
- Оптимизация изображений
- Сайт адаптирован под все популярные системы и устройства
- Главная страница - лэндинг. На нескольких мониторах втроенно как подложка видео, которое включается только когда пользователь просматривает данный блок.
- Реализованна собственная разработка, благодаря которой администратору удобно создавать неограниченное количество лэндингов, при этом без знания языков программирования. Также очень удобно перемещать блоки (мониторы) в лэндинге при этом не повреждая его структуру.
Например, администратор может создать отдельную страницу, а потом эту же страницу присоеденить к лэндингу. Удобно не правда ли?!
- Добавлено кэширование страниц и частых запросов
- Подключен сайт к CDN (благодаря чему сайт загружается быстрее в 3 раза)
- Реализованна CSS3 анимация элементов
Примененные технологии:
HTML5, CSS3, PHP5.4, Wordpress Theme, Wordpress Plugins, JQuery, Wordpress Шорткоды
Примерно потраченное время: 4 недели