Разработка сайта веб-студии

В этом проекте было очень много реализованно полезных идей. О них подробнее далее.

Выполненые в проекте задачи:

- По данному мне макету PSD сверстал и натянул на движок Wordpress сайт

- Оптимизация изображений

- Сайт адаптирован под все популярные системы и устройства

- Главная страница - лэндинг. На нескольких мониторах втроенно как подложка видео, которое включается только когда пользователь просматривает данный блок.

- Реализованна собственная разработка, благодаря которой администратору удобно создавать неограниченное количество лэндингов, при этом без знания языков программирования. Также очень удобно перемещать блоки (мониторы) в лэндинге при этом не повреждая его структуру.

Например, администратор может создать отдельную страницу, а потом эту же страницу присоеденить к лэндингу. Удобно не правда ли?!

- Добавлено кэширование страниц и частых запросов

- Подключен сайт к CDN (благодаря чему сайт загружается быстрее в 3 раза)

- Реализованна CSS3 анимация элементов

Примененные технологии:

HTML5, CSS3, PHP5.4, Wordpress Theme, Wordpress Plugins, JQuery, Wordpress Шорткоды

Примерно потраченное время: 4 недели