Разработка интернет-магазина по продаже алкоголя

Выполненые в проекте задачи:

- По данному мне макету PSD сверстал и натянул на движок Wordpress сайт

- Использовал для создания интернет-магазина популярный плагин Woocommerce

- Сайт адпатирован под популярные системы и устройства

- По запросу клиента были созданы распеределительная страница на два поддомена:

1) Для продажи исключительно алкоголя

2) Для продажи сопутствующих товаров

- Мной были разработаны 4 дополнительных шорткода для управления контентом

- Было создано ограничение доступа к сайту по возрасту

- Создана карусель изображений в шапке

- Разное отображение свойств товара в зависимости от его категории.

- Индивидуальная галерея фотографий товара

- Мультисайт Wordpress

- Оптимизация изображений

Примененные технологии:

HTML5, CSS3, PHP5.4, Wordpress Theme, Wordpress Plugins, Multisite Wordpress, JQuery, Wordpress Шорткоды

Примерно потраченное время: 3 недели