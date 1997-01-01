Разработка интернет-магазина по продаже алкоголя

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Выполненые в проекте задачи:
- По данному мне макету PSD сверстал и натянул на движок Wordpress сайт
- Использовал для создания интернет-магазина популярный плагин Woocommerce
- Сайт адпатирован под популярные системы и устройства
- По запросу клиента были созданы распеределительная страница на два поддомена:
1) Для продажи исключительно алкоголя
2) Для продажи сопутствующих товаров
- Мной были разработаны 4 дополнительных шорткода для управления контентом
- Было создано ограничение доступа к сайту по возрасту
- Создана карусель изображений в шапке
- Разное отображение свойств товара в зависимости от его категории.
- Индивидуальная галерея фотографий товара
- Мультисайт Wordpress
- Оптимизация изображений
Примененные технологии:
HTML5, CSS3, PHP5.4, Wordpress Theme, Wordpress Plugins, Multisite Wordpress, JQuery, Wordpress Шорткоды
Примерно потраченное время: 3 недели