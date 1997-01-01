Разработка сайта для школы в Армении

Выполненые в проекте задачи:

- По данному мне макету PSD сверстал и натянул на движок Wordpress сайт

- Оптимизация изображений

- Сайт интернациональный

- Давбавлена собственная разработка для возможности пульзователю загружать опубликованные публикации (pdf, zip и другие). с учетом количества скачиваний

- Сайт не адаптивный

- Добавлен интерактивный TimeLine для событий компании

- Создана интерктивная карта достижений компании в разных областях страны

Примененные технологии:

HTML5, CSS3, PHP5.4, Wordpress Theme, Wordpress Plugins, JQuery, Wordpress Шорткоды, SVG

Примерно потраченное время: 1 месяц