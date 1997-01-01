Разработка сайта для школы в Армении

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Выполненые в проекте задачи:
- По данному мне макету PSD сверстал и натянул на движок Wordpress сайт
- Оптимизация изображений
- Сайт интернациональный
- Давбавлена собственная разработка для возможности пульзователю загружать опубликованные публикации (pdf, zip и другие). с учетом количества скачиваний
- Сайт не адаптивный
- Добавлен интерактивный TimeLine для событий компании
- Создана интерктивная карта достижений компании в разных областях страны
Примененные технологии:
HTML5, CSS3, PHP5.4, Wordpress Theme, Wordpress Plugins, JQuery, Wordpress Шорткоды, SVG
Примерно потраченное время: 1 месяц