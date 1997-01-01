Разработка сайта по продаже моторных масел

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Выполненые в проекте задачи:
- По данному мне макету PSD сверстал и натянул на движок Wordpress сайт
- Создан интернет-каталог товаров
- Наполение товарами
- Сайт адаптирован под популярные системы и устройства
- Реализованно меню для мобильных устройств, которое плавно выезжает
Примененные технологии:
HTML5, CSS3, PHP, Wordpress Theme JQuery, Wordpress Шорткоды
Примерно потраченное время: 2 недели