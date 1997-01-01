Разработка сайта по продаже моторных масел

Выполненые в проекте задачи:

- По данному мне макету PSD сверстал и натянул на движок Wordpress сайт

- Создан интернет-каталог товаров

- Наполение товарами

- Сайт адаптирован под популярные системы и устройства

- Реализованно меню для мобильных устройств, которое плавно выезжает

Примененные технологии:

HTML5, CSS3, PHP, Wordpress Theme JQuery, Wordpress Шорткоды

Примерно потраченное время: 2 недели