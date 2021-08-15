Удаленное администрирование, техпомощь.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Установка ПО, настройка, администрирование, диагностика и решение проблем в следующих категориях:
1. Сетевое оборудование Mikrotik (включая CCR и CHR), Ubiquiti, других вендоров.
2. Настройка/оптимизация радиолинков (включая дальние, 30+ км.), оборудования "последней мили".
3. Разработка, построение, оптимизация сетей передачи данных.
4. Настройка NAS/BRAS, биллинга.
5. Все виды VPN серверов, тоннелей, настройка маршрутизации через VPN любой сложности .
6. Защита сервисов и сетей. Firewall, IDS, защита от DoS/DDoS.
7. Серверы Windows/Linux, VDS/VPS, гипервизоры, проблемы с хостингом, игровые/прикладные серверы (системная часть) и так далее.
8. Консультации по различным вопросам, связанным с сетями и оборудованием.
Имею большой опыт в различных сферах IT, что позволяет разбираться в самых разнообразных проблемах и эффективно их решать.