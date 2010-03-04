Планировщик задач, Task Scheduler 2.0
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http://www.weblancer.net/projects/135992.html
Есть очень полезный компонент в Windows "Назначенные задания" или Планировщик задач.
И есть у него очень полезные интерфейсы для Windows 2000/XP Task Scheduler 1.0 Interfaces:
1. IEnumWorkItems
2. IProvideTaskPage
3. IScheduledWorkItem
4. ITask
5. ITaskScheduler
6. ITaskTrigger
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa383581%28VS.85%29.aspx)
Все они реализованы уже, например в библиотеке jcl (MSTask.pas - описание интерфейсов),
хоть и есть в ней ошибки... но это мелочи, которые можно подправить.
Но вот для Windows Vista/7 такой красивой библиотечки нету (не нашел бесплатной).
А интерфейс для висты очень сильно изменился... Работать старая библиотечка будет, но вот
такие фичи как показывать дерево заданий она уже не может. И добавлять задания будет только
в корень дерева.
Пришлось сделать реализацию Task Scheduler 2.0 Interfaces:
1. IAction
2. IActionCollection
3. IBootTrigger
4. IComHandlerAction
5. IDailyTrigger
6. IEmailAction
7. IEventTrigger
8. IExecAction
9. IIdleSettings
10. IIdleTrigger
11. ILogonTrigger
12. IMonthlyDOWTrigger
13. IMonthlyTrigger
14. INetworkSettings
15. IPrincipal
16. IPrincipal2
17. IRegisteredTask
18. IRegisteredTaskCollection
19. IRegistrationInfo
20. IRegistrationTrigger
21. IRepetitionPattern
22. IRunningTask
23. IRunningTaskCollection
24. ISessionStateChangeTrigger
25. IShowMessageAction
26. ITaskDefinition
27. ITaskFolder
28. ITaskFolderCollection
29. ITaskHandler
30. ITaskHandlerStatus
31. ITaskNamedValuePair
32. ITaskNamedValueCollection
33. ITaskService
34. ITaskSettings
35. ITaskSettings2
36. ITaskVariables
37. ITimeTrigger
38. ITrigger
39. ITriggerCollection
40. IWeeklyTrigger
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa383600%28VS.85%29.aspx)
Вот такой не слабый списочек интерфейсов описывает производитель.
Получился класс: TWAWTaskSchedule.
По умолчанию выполняет тоже что и TJclTaskSchedule, но с дополнениями для Vista/Seven, но работает
для корневого каталога.
Для работы с деревом каталогов добавлен метод GetFolder - получения каталога,
VistaCurrentFolder - ткущий каталог, GetFolders получения списка каталогов в указанном/текущем и т.д.
В общем если интересно. Обращайтесь.