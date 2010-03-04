Планировщик задач, Task Scheduler 2.0

http://www.weblancer.net/projects/135992.html

Есть очень полезный компонент в Windows "Назначенные задания" или Планировщик задач.

И есть у него очень полезные интерфейсы для Windows 2000/XP Task Scheduler 1.0 Interfaces:

1. IEnumWorkItems

2. IProvideTaskPage

3. IScheduledWorkItem

4. ITask

5. ITaskScheduler

6. ITaskTrigger

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa383581%28VS.85%29.aspx)

Все они реализованы уже, например в библиотеке jcl (MSTask.pas - описание интерфейсов),

хоть и есть в ней ошибки... но это мелочи, которые можно подправить.

Но вот для Windows Vista/7 такой красивой библиотечки нету (не нашел бесплатной).

А интерфейс для висты очень сильно изменился... Работать старая библиотечка будет, но вот

такие фичи как показывать дерево заданий она уже не может. И добавлять задания будет только

в корень дерева.

Пришлось сделать реализацию Task Scheduler 2.0 Interfaces:

1. IAction

2. IActionCollection

3. IBootTrigger

4. IComHandlerAction

5. IDailyTrigger

6. IEmailAction

7. IEventTrigger

8. IExecAction

9. IIdleSettings

10. IIdleTrigger

11. ILogonTrigger

12. IMonthlyDOWTrigger

13. IMonthlyTrigger

14. INetworkSettings

15. IPrincipal

16. IPrincipal2

17. IRegisteredTask

18. IRegisteredTaskCollection

19. IRegistrationInfo

20. IRegistrationTrigger

21. IRepetitionPattern

22. IRunningTask

23. IRunningTaskCollection

24. ISessionStateChangeTrigger

25. IShowMessageAction

26. ITaskDefinition

27. ITaskFolder

28. ITaskFolderCollection

29. ITaskHandler

30. ITaskHandlerStatus

31. ITaskNamedValuePair

32. ITaskNamedValueCollection

33. ITaskService

34. ITaskSettings

35. ITaskSettings2

36. ITaskVariables

37. ITimeTrigger

38. ITrigger

39. ITriggerCollection

40. IWeeklyTrigger

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa383600%28VS.85%29.aspx)

Вот такой не слабый списочек интерфейсов описывает производитель.

Получился класс: TWAWTaskSchedule.

По умолчанию выполняет тоже что и TJclTaskSchedule, но с дополнениями для Vista/Seven, но работает

для корневого каталога.

Для работы с деревом каталогов добавлен метод GetFolder - получения каталога,

VistaCurrentFolder - ткущий каталог, GetFolders получения списка каталогов в указанном/текущем и т.д.

В общем если интересно. Обращайтесь.