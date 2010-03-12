http://plati.ru/asp/pay.asp?id_d=42316

Средства разработки: Delphi 6.0.

Из раннего школьного творчества - программа для слежения за печатью на принтере PrinterSpy. Устанавливается скрыто на компьютере и при запуске документов или других файлов на печать ведет простейший реестр: когда печатали, какой файл или откуда печатали, сколько листов напечатано.

Приобрести программу можно по ссылке.