Программа для слежения за печатью на принтере
Системное программирование
Добавлена525 просмотров
14 лет назад
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Средства разработки: Delphi 6.0.
Из раннего школьного творчества - программа для слежения за печатью на принтере PrinterSpy. Устанавливается скрыто на компьютере и при запуске документов или других файлов на печать ведет простейший реестр: когда печатали, какой файл или откуда печатали, сколько листов напечатано.
Приобрести программу можно по ссылке.