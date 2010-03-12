Программа Domen2Country

http://plati.ru/asp/pay.asp?id_d=21315

Средства разработки: Delphi 6.0.

Из раннего школьного творчества (даже с орфографическими ошибками) - программа для перевода домена страны (вида RU) в название страны (Россия). Используется простейшая небольшая база данных в файле *.dat.

Приобрести программу можно по ссылке.