Перенос обработок выгрузки данных из 1С:7.7 в 1С:8

http://www.weblancer.net/projects/178768.html

Конфигурация «1С:Бухгалтерия 8» ред.1.6, платформа 1С:Предприятие 8.1.

Обработка позволяет выгрузить в файл *.dbf данные в заданном формате по бухгалтерским счетам 50 "Касса"; 51 "Расчетные счета"; 62.01, 62.11 и 62.6 "Расчеты с покупателями и заказчиками".

Разработано в рамках проекта «Перенос внешних форм 1С 7.7 -> 8.1» представленного по ссылке.