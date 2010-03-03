http://v8.1c.ru/solutions/product.jsp?prod_id=95

Конфигурация «1С:Аренда и управление недвижимостью 8» (тиражное решение). Платформа 1С:Предприятие 8.1.

Создана конфигурация (модуль) для учета арендной деятельности на базе решений «1С:Бухгалтерия 8» и «1С:Управление производственным предприятием 8», которая позволяет автоматизировать такие компании как: девелоперские компании, управляющие компании по недвижимости, торговые и бизнес-центры, торговые рынки и складкие комплексы и пр. арендодатели.

В конфигурации реализованые следующие подсистемы:

1. Учет договоров аренды;

2. Учет взаиморасчетов с арендаторами;

3. Учет эксплуатации и планирование ремонтов.

Решение получило сертификат «1С:Совместимо», а затем было приобретено фирмой «1С» и выпушено в тираж.

Разработано в рамках типового решения по программе «1С:Совместно» по конфигурации «1С:Аренда и управление недвижимостью» представленной по ссылке.