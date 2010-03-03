Механизм поэтажных планов в MS Excel из 1С

http://v8.1c.ru/solutions/product.jsp?prod_id=95

Конфигурация «1С:Аренда и управление недвижимостью 8» (тиражное решение). Платформа 1С:Предприятие 8.1.

В Microsoft Excel пользователем создается поэтажный план-шаблон (например, план БТИ как картинка), шаблон по определенным правилам размечается - вносятся области объектов недвижимости на плане (например, размечаются офисы на этаже), файл загружается в 1С и объекты недвижимости привязываются в системе к определенным областям. Далее для проведения графического анализа (например, занятости площадей) из 1С может быть инициирован отчет, который подготовит данные и сформирует в нужном виде файл Microsoft Excel с подсветкой площадей на поэтажном плане (например, по статусам).

Разработано в рамках типового решения по программе «1С:Совместно» по конфигурации «1С:Аренда и управление недвижимостью» представленной по ссылке.